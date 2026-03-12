Объявленная мертвой женщина ожила по дороге на свои похороны

В Индии объявленная мертвой женщина из штата Уттар-Прадеш «ожила» по дороге на собственные похороны. Об этом сообщает The Times of India.

24 февраля врачи объявили родным 50-летней Виниты Шуклы из города Барели, что у нее наступила смерть мозга. Женщину отправили домой на машине скорой помощи. Ее сопровождал муж Кулдип, который оповестил родных о случившемся и отдал распоряжения по поводу похорон. По его словам, к этому моменту пульс у Виниты не прощупывался, а дыхание почти остановилось.

Однако на шоссе машина попала в выбоину и ее подбросило. Дальнейшие события муж индианки назвал чудом.

«Моя жена снова начала нормально дышать. Я срочно позвонил домой и сказал, чтобы все приготовления к прощанию остановили», — рассказал Кулдип.

Женщину сразу же доставили в нейрохирургическую клинику в город Пилибхит.

Врачи запросили данные Виниты из больницы в Барели и убедились, что ее мозг действительно не подавал признаков жизни, однако затем внезапно ожил. В лимфатической системе женщины обнаружили нейротоксины и назначили курс лечения. В понедельник, 9 марта, индианку выписали.

«Теперь она не только в сознании, но и разговаривает с нами», — рассказал ее муж.

Что именно случилось с Винитой, пока неизвестно. 22 февраля она потеряла сознание, когда занималась домашними делами.

Ранее сообщалось, что в Бразилии пострадавшая в ДТП женщина ожила после того, как ее признали умершей. Парамедик, допустивший ошибку, отстранен от работы на время внутреннего расследования.