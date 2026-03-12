Ребенок встретил на своей кухне незнакомку с миской хлопьев и без штанов

В штате Миссури, США, полиция арестовала женщину, которая проникла на чужую кухню и решила поесть там хлопьев. Об этом пишет People.

© Lenta.ru

Взломщицу обнаружил ребенок. Он почувствовал запах горелого, спустился вниз и столкнулся на кухне с незнакомкой без обуви и штанов. На ее талии была завязана куртка.

Женщина гладила собаку, рядом стояла миска хлопьев с молоком. Судя по тому, что была включена плита, она собиралась готовить. Ребенок тут же побежал рассказывать об увиденном матери, и та вызвала полицию.

Полицейские опознали преступницу как Теару Джоанн Смит. Во время ареста она говорила что-то несвязное, улыбалась и хихикала. Оказалось, женщина находилась под воздействием наркотиков.

Смит призналась, что заметила дом, когда прогуливалась, приняв наркотики. Он показался ей таким красивым, что она решила зайти внутрь. На месте она проголодалась, нашла на кухне хлопья и стала их есть. Смит предъявили обвинения в краже со взломом.

Ранее сообщалось, что в Великобритании домушника поймали с бутербродом на кухне в обворованной квартире. В его карманах нашли украденные драгоценности.