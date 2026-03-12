В Британии пассажир оплатил проезд монетой, отчеканенной две тысячи лет назад

Британский пенсионер обнаружил, что монета, которую ему в детстве подарил дед, была отчеканена еще до нашей эры. Об этом сообщает BBC News.

В середине XX века мужчина, работавший кассиром в транспортной компании, собирал у водителей автобусов и трамваев города Лидса фальшивые или иностранные монеты, которыми пассажиры оплачивали проезд, кидая их в аппарат. Необычные экземпляры он откладывал и отдавал маленькому внуку Питеру. Тот сохранил коллекцию и недавно решил выяснить происхождение одной из монет.

Оказалось, что монета, которую использовал для оплаты неизвестный пассажир, была отчеканена две тысячи лет назад. Ее сделали карфагеняне в городе Кадис (территория нынешней Испании) в I веке до нашей эры. На ней изображен бог Мелькарт, чей облик напоминает греческого героя Геракла в львиной шкуре. По словам 77-летнего Питера, дед был бы горд узнать, насколько ценную вещь он нашел. Мужчина передал монету в городской музей.

