Женщина узнала об измене мужа благодаря записке на стекле машины

Женщина по имени Стелла Сорбеттини узнала об измене мужа благодаря записке от обманутой любовницы. Об этом пишет Daily Star.

Стелла рассказала, что состояла в счастливом браке с Алексом 10 лет. Однажды она заметила на лобовом стекле своей машины, под дворниками, записку.

«Привет, детка, ты меня не знаешь, и я не понимаю даже, не путаю ли я, но я почти уверена, что ты жена Алекса. Если это так, то мне очень жаль, но твой муж тебе изменяет», — говорилось в ней.

Послание оставила любовница Алекса. Девушка писала, что не знала о существовании Стеллы. Когда она в первый раз попала в дом Алекса, то заметила рядом машину, обклеенную милыми стикерами. Девушка спросила, кому принадлежит автомобиль, и мужчина соврал, что его младшей 16-летней сестре. На самом деле он принадлежал Стелле.

Долгое время девушка верила словам Алекса, однако однажды она увидела на машине наклейку с изображением актрисы Алисии Мари. Любовница не поверила, что 16-летняя девочка может быть фанаткой этой актрисы, и начала подозревать мужчину в обмане.

«Если ты действительно его жена, вот мой номер телефона, этот лживый засранец так просто не отделается. Пожалуйста, я умоляю тебя, мы должны объединиться и заставить его заплатить. Не говори ему пока об этом и доверься мне. Он должен страдать», — конец послания.

Стелла призналась, что сначала ей было трудно поверить во все это. Однако вскоре она обнаружила, что у Алекса есть аккаунт на сайте знакомств. Разозлившись, Стелла написала любовнице. Сейчас обманутые девушки планируют отомстить.