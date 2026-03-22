Единственная теплокровная рыба в мире — кто она

Большинство рыб относятся к холоднокровным животным: температура их тела практически полностью зависит от температуры окружающей воды. Однако в океане существует редкое исключение. Подробнее — в материале «Рамблера».

Долгое время считалось, что среди рыб нет полностью теплокровных видов. Некоторые крупные хищники — например, тунцы и акулы — способны частично сохранять тепло в отдельных частях тела, прежде всего в мышцах. Но их органы и внутренние ткани все равно быстро охлаждаются, поэтому они остаются зависимыми от температуры воды.

Лунная рыба — или опах (Lampris guttatus) — оказалась единственным известным видом рыб, способным поддерживать повышенную температуру тела с помощью механизма, напоминающего терморегуляцию птиц и млекопитающих. По данным ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), температура тела опаха может быть примерно на пять градусов Цельсия выше температуры воды, в которой он находится.

Как выглядит лунная рыба?

Лунная рыба получила свое название из-за необычной формы тела. Оно округлое, сильно сжатое с боков и напоминает диск. Взрослые особи обычно достигают длины около одного метра, хотя иногда встречаются и более крупные экземпляры.

Окраска у опаха яркая и контрастная. Основной фон тела серебристый или темно-синий, а плавники имеют характерный красновато-оранжевый оттенок. На теле часто заметны светлые пятна, которые делают рыбу легко узнаваемой.

Особенно выделяются большие грудные плавники. Они постоянно находятся в движении и играют важную роль не только в передвижении, но и в поддержании тепла.

Где обитает опах?

Лунная рыба встречается в умеренных и тропических водах всех мировых океанов. Ее можно обнаружить в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах.

Опахи проводят значительную часть времени на глубине от 50 до 400 метров. В этих слоях океана вода может быть значительно холоднее, чем у поверхности. Именно поэтому способность поддерживать повышенную температуру тела дает этим рыбам серьезное преимущество.

В холодной воде многие другие рыбы становятся медлительными и менее активными. Опах же сохраняет высокую скорость и может эффективно охотиться.

Как работает их теплокровность?

Секрет необычной физиологии опаха связан прежде всего с его жабрами. Именно там находится система кровеносных сосудов, которая действует как теплообменник. Кровь, нагретая в активных мышцах, передает тепло холодной крови, поступающей из жабр после контакта с водой. Благодаря этому тепло не теряется так быстро, как у обычных рыб.

Такой механизм называется противоточным теплообменом. Он широко используется у птиц и млекопитающих для сохранения тепла в конечностях, но у рыб подобная система обычно встречается только в отдельных частях тела. У опаха она распространяется практически на весь организм.

Откуда берется тепло?

Основным источником тепла служат грудные плавники. Они совершают постоянные движения, обеспечивая рыбе плавание и одновременно вырабатывая большое количество тепловой энергии.

Интенсивная работа мышц нагревает кровь, которая затем распространяется по всему телу. Благодаря системе теплообмена в жабрах большая часть этого тепла сохраняется внутри организма. В результате внутренние органы, мозг и глаза остаются значительно теплее окружающей воды.

Какое это дает преимущество?

Повышенная температура тела значительно влияет на работу нервной системы и мышц. В более теплых условиях биохимические реакции происходят быстрее. Для опаха это означает лучшую координацию движений, более быстрое зрение и высокую скорость реакции. Теплокровность помогает этим рыбам активно охотиться в холодных глубинных слоях океана, где многие потенциальные жертвы менее подвижны.

Чем питается лунная рыба?

Опах относится к хищникам. Основу его рациона составляют животные, обитающие в толще воды. Чаще всего он охотится на:

кальмаров,

мелких рыб,

ракообразных.

Благодаря активному плаванию и высокой скорости реакции опах способен преследовать добычу в толще воды, а не просто подстерегать ее. Способность опаха сохранять тепло позволяет ему использовать те части океана, где другим рыбам трудно активно охотиться.

