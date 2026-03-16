Победа над огромным белым амуром сделала рыбака мировым рекордсменом

Житель США поймал белого амура весом 32,4 килограмма и установил новый мировой рекорд. Об этом сообщает WHO 13.

Обладателем нового высшего достижения в ловле белого амура на леску с разрывной нагрузкой до 13-14 килограммов стал Джейкоб Макки из штата Айова. Мужчина поймал огромную рыбу в национальном парке Бэкон-Крик еще 10 августа 2025 года, однако Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) окончательно признала его рекордсменом только сейчас.

Рыбак рассказал, что целенаправленно шел к этому достижению более двух лет.

«Любой, кто ловил белого амура, знает, что он очень привередлив, боится лески и людей и очень силен. Так что это достижение очень приятно», — написал американец на своей странице в социальной сети.

Амур, пойманный Макки, стал третьим по размерам из всех пойманных представителей этого вида. Самая крупная рыба была выловлена в Болгарии в 2009 году. Ее вес составил 39,7 килограмма.

