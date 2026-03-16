Мужчина придумал хитрую месть жене за вечно засоренный слив в душе

Пользовательница Reddit с ником Lawrish рассказала о хитрой мести своего мужа, которому надоело прочищать слив в душе от волос своей супруги. Помимо нее, к постоянным засорам оказалась причастна кошка, также обожающая мокнуть под потоками воды.

«Мы обе сильно линяем, и слив может забиваться шерстью и волосами. Я этого не вижу, но муж и его хорошее зрение видят. И так цикл повторяется: супруг жалуется, что вытащил из слива кучу волос, мы с Кали смотрим на него с грустью и обещаем исправиться, и на этом все заканчивается. Кризис предотвращен», — написала девушка.

Однажды, зайдя в ванную комнату, чтобы почистить зубы, девушка случайно посмотрела на стену в душевой. Она была в очках, поэтому разглядела там гигантского жука. Она моментально начала паниковать, так как она очень боится насекомых, и в конце концов сорвалась в крик.

«Муж пришел посмотреть, почему я начала орать, и рассмеялся! Он сказал мне посмотреть еще раз… это был огромный комок шерсти! Он сказал, что раз я не вижу слив и никогда его не чищу, он оставит волосы там, где я смогу их разглядеть. Он не хотел, чтобы я так паниковала, но и не расстроился. Какой же он придурок! Но признаю, что я это заслужила», — заключила автор.

Ранее привычка мужчины ежедневно мочиться в раковину привела к неожиданному засору. По словам мужчины, он делает это довольно часто, поскольку работает удаленно и часто испытывает стресс, который запивает огромным количеством кофе, воды и диетической газировки.