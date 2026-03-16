В Макао арестовали робота, донимавшего пожилую женщину

В Китае пожилая женщина пожаловалась полиции на донимавшего ее робота. Об этом сообщает Futurism.

© Lenta.ru

Инцидент произошел вечером в жилом комплексе на территории Макао. 70-летняя женщина шла по улице, когда внезапно обнаружила прямо за спиной антропоморфную машину. Как рассказали в полиции, робот модели Unitree G1 следовал за пенсионеркой, из-за чего та испугалась и начала кричать. Из-за криков вокруг собрались прохожие, а робот поднял руки, то ли извиняясь, то ли выражая недоумение.

Прибывшие полицейские сопроводили робота в участок, придерживая за плечо. Выяснилось, что робот принадлежит образовательному центру и использовался для рекламной акции. Представитель центра объяснил: женщина остановилась посреди тротуара, проверяя телефон, а машина не могла ее обойти и просто ждала сзади. Светящиеся в темноте огни испугали пенсионерку, но физического контакта между роботом и человеком не было.

Пострадавшую доставили в больницу, обследовали и отпустили. Писать заявление она отказалась, а оператору робота напомнили о необходимости осторожнее использовать технику в публичных местах.

Ранее сообщалось, что в Китае произошло «восстание машин»: антропоморфный робот Unitree H1 набросился на инженеров в ходе испытания.