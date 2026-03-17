Женщина изменила привычке и разбогатела на 28,7 миллиона рублей

Жительница штата Кентукки, США, разбогатела на 362 тысячи долларов (28,7 миллиона рублей) из-за импульсивного решения купить другой лотерейный билет. Об этом пишет People.

Изначально женщина выиграла в лотерею 20 долларов (1,5 тысячи рублей). Неожиданно для себя она изменила привычке и отправилась обналичить его в магазин, куда обычно не ходила. Там на кассе она спонтанно приобрела еще один билет мгновенной лотереи. Он и оказался счастливым.

«Я не могла дышать. Я дрожала, я не могла вести машину. Кажется, я потеряла сознание», — вспомнила свои эмоции победительница.

Она тут же позвонила мужу, причем его сильно напугал внезапный звонок и тон жены. Выигрыш в лотерею — последнее, о чем он мог подумать.

Выигрыш составил 500 тысяч долларов (39,5 миллиона рублей), после уплаты налогов муж и жена получили 362 тысячи. Американка призналась, что это не первый ее крупный приз в лотерее. В 2017 году она выиграла 225 тысяч долларов (17,8 миллиона рублей по нынешнему курсу).

По словам счастливицы, новый приз позволит ей свободнее дышать. Она планирует помочь деньгами дочери и купить себе новую машину.

Ранее сообщалось, что жительница штата Мэриленд, США, два раза за один год получила главный приз в лотерее Bonus Match 5. Женщина рассказала, что потратит новый выигрыш либо на покупку автомобиля, либо на ремонт кухни.