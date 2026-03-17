В Китае стали продавать кофе с яйцами, сваренными в моче детей

В Китае кафе предлагает клиентам попробовать кофе с яйцами, сваренными в моче детей. Об этом сообщает издание Jiupai News.

Кофейня, находящаяся в городе Дунъян, провинции Чжэцзян, продают американо с яйцом, сваренным в моче мальчиков, не достигших половой зрелости. Сотрудники заведения утверждают, что напиток пользуется большим спросом — в день продается до сотни чашек. По их словам, жители других городов специально приезжают к ним в кофейню, чтобы попробовать необычный кофе.

Сотрудники пояснили, что яйца, сваренные в детской моче, запекают на углях, из-за чего скорлупа слегка подгорает, и на вкус они получаются солоноватыми с оттенком горечи. По словам работников кофейни, американо и яйца употребляют по-отдельности. Однако, как утверждает персонал заведения, некоторые посетители просят измельчить яйцо и добавить прямо в кофе.

Журналисты отметили, что яйца, сваренные в моче детей, — традиционное блюдо, распространенное в провинции Чжэцзян. Их рекомендуется употреблять весной и зимой. Считается, что они могут быть жаропонижающим и кровоостанавливающим средством.

По словам издания, в кофейне также продается латте с квашенной капустой и сыром.

До этого сообщалось, что жители Китая стали массово обнаруживать человеческие зубы в мясных и кондитерских продуктах. В одной из жалоб женщина в провинции Цзилинь нашла в сосисках целый ряд из трех зубов. Второй случай произошел в ресторане Sanjin Soup Dumplings в городе Дунгуан: пожилой мужчина обнаружил два чужих зуба в димсамах (разновидность пельменей).