Пожилой учитель годами устраивал вечеринки с проститутками для всех желающих

В США судят пожилого учителя из штата Нью-Йорк, который четыре года устраивал дома вечеринки с проститутками. Об этом сообщает New York Post.

На скамье подсудимых оказался 66-летний Эрик Симпсон — ветеран Национальной гвардии Нью-Йорка и бывший учитель информатики. По версии следствия, с 2021 года по конец 2025-го он фактически был содержателем борделя.

По данным следствия, Симпсон нанимал проституток, а затем рассылал желающим приглашения к себе домой. В письмах он называл секс-работниц «танцовщицами», а деньги за ночь в их компании — «добровольным пожертвованием за услуги». Кроме того, Симпсон брал с гостей плату за вход, распределял их по комнатам и подбирал места для парковки подальше от дома.

Известно, что мужчина прослужил в нацгвардии 29 лет. Его командировали в Кувейт, Ирак и Афганистан. Военную карьеру он завершил в 2010 году, после чего работал учителем английского языка и информатики в родном штате.

