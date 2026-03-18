Бандиты украли из поезда партию мужских секс-игрушек

В США преступники вскрыли железнодорожный контейнер и похитили более 600 мужских секс-игрушек. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел 16 февраля. Когда грузовой поезд, следовавший по маршруту Лос-Анджелес—Даллас, прибыл в пункт назначения, сотрудники станции обнаружили на одном из контейнеров сорванные пломбы, а внутри — пустые коробки из-под товаров для взрослых. Среди похищенного оказались 289 усовершенствованных массажеров для мужчин и 330 обычных моделей под названием Handy, которые разработчик описывает как «высокопроизводительные мастурбаторы».

Полиция пока не вышла на след бандитов. Производитель, норвежская компания Ohdoki, подал официальную жалобу в адрес перевозчика. Общая стоимость украденной партии оценивается в 250 тысяч долларов (примерно 22 миллиона рублей).

