Юноша неожиданно стал богачом по дороге на работу

Юноша неожиданно разбогател на 43,3 миллиона рублей по дороге на работу

Юноша из американского штата Мичиган выиграл 533 тысячи долларов (43,3 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

19-летний американец из округа Лапир решил сыграть в лотерею по дороге на работу. Он остановился на заправке и купил билет розыгрыша Fast Cash. Стерев защитный слой, счастливчик обнаружил, что неожиданно разбогател на крупную сумму. При этом он поверил в свою удачу далеко не сразу.

«У мамы есть приложение Мичиганской лотереи, и когда я увидел, что сорвал джекпот, попросил ее проверить билет. Хотел убедиться, что он настоящий», — рассказал американец.

Когда он увидел сумму выигрыша, то стал прыгать от радости вместе с матерью. Юноша не планирует сразу тратить свалившиеся на него деньги, а отложит их на будущее.

Ранее в США мужчина из штата Пенсильвания поехал Северную Каролину и неожиданно выиграл в лотерею 410 тысяч долларов. Он купил счастливый билет в магазине, по дороге в гости к дочери.