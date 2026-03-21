Носачи: зачем обезьянам такой нос

Носачи — одни из самых узнаваемых обезьян в мире. Их трудно спутать с другими приматами: у самцов огромный свисающий нос, округлый живот и рыжевато-коричневая шерсть. Подробнее о них — в материале «‎Рамблера».

Где они обитают?

Носачи живут исключительно на острове Борнео — и больше нигде в мире не встречаются. При этом сам остров разделен между тремя странами: Индонезией, Малайзией и Брунеем, поэтому ареал вида охватывает территории всех этих государств.

Однако носачи расселяются по острову неравномерно. Они тесно связаны с низинными влажными местообитаниями — прежде всего с мангровыми лесами, болотами, пойменными участками и лесами вдоль рек. От воды они обычно далеко не уходят, поэтому их часто наблюдают именно с лодок — например, на речных маршрутах в Сабахе или Калимантане.

Такая привязка к речным и прибрежным ландшафтам связана с питанием и безопасностью. Носачи ночуют на деревьях у воды и нередко используют реки как путь отхода от хищников. В отличие от большинства обезьян, они хорошо плавают и могут пересекать широкие водные преграды. Частично перепончатые пальцы на руках и ногах помогают им грести эффективнее, а в случае опасности они способны даже нырять. Для приматов это довольно редкая специализация.

Как выглядят носачи?

Их главная внешняя особенность —, конечно, нос. У взрослых самцов он большой, мясистый и свисающий, иногда почти прикрывающий рот. У самок нос гораздо меньше и обычно лишь слегка выступает вперед. Молодые особи тоже не имеют той выраженной формы, которая делает взрослых самцов такими узнаваемыми. Именно поэтому вид нередко приводят как пример яркого полового диморфизма — ситуации, когда самцы и самки заметно различаются внешне.

Но нос — не единственная отличительная черта. Самцы значительно крупнее самок. По данным Britannica, длина тела самца обычно составляет 56–72 см, средняя масса — около 20 кг, тогда как самки весят примерно 10 кг. Хвост при этом примерно равен длине тела. Шерсть у носачей рыжевато-бурая или красновато-коричневая, нижняя часть тела светлее.

Ай-ай — размером с кошку примат с длинным пальцем

Из-за большого и округлого живота и тяжелого корпуса носачи иногда выглядят неуклюжими, особенно на суше. Но это впечатление обманчиво. На деревьях они двигаются уверенно, а в воде чувствуют себя лучше, чем большинство других обезьян.

Зачем самцу такой большой нос?

У самцов носачей размер носа связан и с размером тела, и с размерами яичек, а значит — вероятно, и с репродуктивным успехом. Иными словами, крупный нос является быть сигналом для привлечения для самок.

Есть и акустическое объяснение. Большой нос влияет на звучание вокализаций самца, делая его крики более низкими и резонансными. Для животных, живущих в густых пойменных лесах и общающихся на расстоянии, это важно.

Чем питаются?

Они относятся к листоядным обезьянам. Основу питания составляют молодые листья, побеги, незрелые плоды и семена. Исследования Кембриджского Университета показывали, что листья в рационе могут доминировать очень сильно: в отдельных выборках они составляли свыше 90 процентов. Более новые работы с использованием прямых наблюдений и ДНК-метабаркодинга тоже подтверждают, что вид в значительной степени зависит именно от молодых листьев и других растительных частей, характерных для пойменных и мангровых лесов.

Такая диета требует особой пищеварительной системы. Носачи относятся к тонкотелам, или листоядным мартышкам Старого Света, и имеют сложный многокамерный желудок, где пища долго ферментируется. По сути, это позволяет им извлекать питательные вещества из грубого растительного корма, который для многих других приматов был бы слишком бедным или трудноперевариваемым. Именно поэтому живот у носача кажется таким большим: это не просто жировой запас — это результат сложной пищеварительной системы.

Есть еще один очень важный момент: носачи хуже переносят большое количество очень сладких, спелых плодов. Слишком высокий уровень простых сахаров может нарушать процессы ферментации в желудке. Поэтому они чаще выбирают незрелые плоды и молодые листья, а не мягкие сладкие фрукты, которые предпочитают многие другие обезьяны. Это делает их еще сильнее зависимыми от конкретных типов леса.

Как они живут?

Социальная структура носачей довольно сложная. Наиболее типичная форма группы — так называемая гаремная: один взрослый самец, несколько самок и их детеныши. Самки при этом могут переходить между группами. Существуют и чисто мужские группы, в которые объединяются молодые или взрослые самцы без самок. При этом такие группы не изолированы друг от друга полностью: к вечеру несколько групп могут собираться рядом у мест ночевки, особенно у воды. Именно поэтому исследователи говорят не просто о разрозненных стаях, а о многоуровневом обществе.

Почему носачи хорошо плавают?

Для приматов это действительно необычная особенность. Большинство обезьян воду терпят, но особо в нее не лезут. Носачи — исключение. Они способны переплывать реки и даже нырять. Частично перепончатые пальцы помогают им эффективнее двигаться в воде.

Плавание для них является способом избежать встречи с хищниками, прежде всего с облачными леопардами. При этом и в воде их поджидает опасность: в манграх и речных системах Борнео живут крокодилы.

Почему они под угрозой?

По данным Международного союза охраны природы, носачи находятся под угрозой исчезновения. Основные причины — потеря и фрагментация местообитаний, прежде всего мангровых и пойменных лесов, а также охота. Прибрежные и низинные леса Борнео сильнее других страдают от вырубки, расширения сельского хозяйства, строительства дорог и преобразования земель под плантации, в том числе масличной пальмы. А именно эти местообитания носачам и нужны больше всего.

Кроме того, вырубка лесов приводит к изоляции популяций друг от друга. Это ухудшает обмен особями между группами, снижает генетическое разнообразие и делает вид уязвимее к локальным катастрофам — от пожаров до вспышек болезней. Для животного, привязанного к узкой полосе речных и прибрежных лесов, такая фрагментация особенно опасна.

Почему носачи важны для Борнео?

Носач — не просто редкая и необычная обезьяна. Это один из самых узнаваемых символов Борнео и одновременно индикатор состояния прибрежных лесных экосистем. Если в мангровых и пойменных лесах еще живут устойчивые группы носачей, значит, эти ландшафты пока сохраняют хотя бы часть своей целостности. Если носачи исчезнут, это будет означать, что исчезла и сама среда — вместе с ее растениями, птицами, рыбами и другими млекопитающими. Таким образом, судьба носача напрямую связана с состоянием тропических лесов и водных экосистем острова.

Ранее мы рассказывали про окапи — родственника жирафа, спрятавшегося в лесах Конго.