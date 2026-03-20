Дикого опоссума нашли среди плюшевых игрушек в сувенирном магазине

Дикий опоссум забрался на полку с мягкими игрушками в сувенирном магазине австралийского аэропорта. Необычный инцидент произошел в воздушной гавани Хобарта в Тасмании. Покупатели обратили внимание, что среди плюшевых животных находится живой зверек.

© Мир24

Опоссум вел себя спокойно и, по словам очевидцев, комфортно чувствовал себя среди игрушечных собратьев. Затем он покинул магазин и прошелся по терминалу, чем вызвал большое оживление среди пассажиров.

В конце концов, администрация вывела опоссума из аэропорта. При этом осталось неизвестным, как он сумел пробраться внутрь. Возможно, он воспользовался площадкой, где проходили ремонтные работы.

Это не первый случай, когда аэропорт Хобарта сталкивается с дикой природой. Раньше там находили змей, а однажды пришлось спасать со взлетно-посадочной полосы ехидну, сообщает Pulse Tasmania.

Сотрудники магазина решили воспользоваться ситуацией и сделать опоссума своим маскотом. Они намерены установить в зале его фотографию и выбрать для животного имя.

Незваного «гостя идентифицировали как щеткохвоста, или лисьего кузу. Это один из пяти видов опоссумов, обитающих в Тасмании. Щеткохвосты ведут ночной образ жизни и известны своей способностью легко адаптироваться к новым условиям, в том числе местам обитания людей.

Ранее в лесах Новой Гвинеи нашли опоссумов, которые считались вымершими 6 тысяч лет назад. Это пример так называемых «таксонов Лазаря. Так называют виды, отнесенные к категории вымерших, но затем найденные живыми.