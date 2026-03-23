Знаменитая порномодель огласила список требований к будущему мужу

Знаменитая румынская порномодель Ив Свит пожаловалась на тысячи предложений руки и сердца и огласила список требований к будущему мужу. Об этом пишет Daily Star.

30-летняя Свит заявила, что каждый месяц получает тысячу предложений от мужчин, желающих жениться на ней, и пожаловалась на однообразие этих посланий.

«Они все одинаковые: "Я хочу, чтобы ты стала моей женой", "Я хочу сделать тебе детей", "Давай вместе сниматься". Я ответила только одному, написала, что никогда не нужно писать такое женщинам», — посетовала румынка.

Свит сказала, что мужчина ее мечты должен быть не против ее работы и может участвовать в съемках вместе с ней. Кандидат должен быть мужественным, высоким, темноволосым и с сильными ногами. Порномодель также заявила, что выросла в традиционной семье, так что ее муж должен зарабатывать и обеспечивать ее и детей.

«Мои деньги — это мои деньги, его деньги — это наши деньги. Я не верю в разделение 50 на 50», — обрисовала свое видение брака Свит.

Она добавила, что потенциальный муж должен быть «как минимум миллионером», а она хочет продолжать сниматься в порно и родить при этом четверых детей.

«В душе я очень традиционна. Мне нравится идея вести домашнее хозяйство, готовить ужин в фартуке, создавать для моего мужа идеальный уют, когда он возвращается домой. Мужчины любят женщин, которые выглядят невинно, но на самом деле такими не являются. Я — воплощение такой мечты», — заявила Свит.

Она также пожаловалась на своего предыдущего мужа, который жил за ее счет. Это помешало им завести ребенка и в конечном счете привело к разводу.

Ранее британка ростом 196 сантиметров пожаловалась на трусливых мужчин. По ее словам, многие потенциальные бойфренды убегали со свиданий, как только видели ее.