Краб-йети: зачем ему «мех»

Его легко узнать по характерным «пушистым» клешням, покрытым светлыми волосками. Эта уникальная черта сформировалась, прежде всего, из-за среды обитания краба-йети. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Где обитает краб-йети?

Впервые краб-йети был обнаружен в 2005 году во время экспедиции в южной части Тихого океана, к югу от острова Пасхи. Он обитает на глубине около 2200 метров — в зоне срединно-океанических хребтов, где расположены гидротермальные источники.

Эти места часто называют «черными курильщиками». Из трещин в океаническом дне здесь выбрасывается горячая вода, насыщенная минералами и химическими соединениями. Температура вблизи таких источников может превышать 300 °C, хотя окружающая вода остается близкой к нулю.

В результате формируется крайне нестабильная среда: резкие перепады температуры, высокая концентрация токсичных веществ и полное отсутствие солнечного света. Для большинства организмов такие условия непригодны для жизни, однако именно здесь формируются уникальные экосистемы.

Как выглядит краб-йети?

Его главная особенность — густые светлые щетинки, покрывающие его клешни и передние конечности. Эти структуры внешне напоминают мех, за что животное и получило название «йети».

На самом деле это не волосы, а специализированные щетинки. Они образуют плотный покров, который значительно увеличивает площадь поверхности конечностей.

Тело краба относительно компактное — обычно около 10–15 сантиметров в длину. Окраска почти полностью белая или кремовая. Это связано с отсутствием света: в глубине океана пигментация не выполняет защитной функции и постепенно утрачивается.

Глаза у краба сильно редуцированы. Они не исчезли полностью, но практически не участвуют в восприятии окружающей среды. Вместо зрения важную роль играют другие сенсорные механизмы — например, способность воспринимать химические сигналы.

Зачем крабу «мех»?

На щетинках обитают колонии бактерий. Эти микроорганизмы способны использовать химические вещества, содержащиеся в воде гидротермальных источников, — прежде всего сероводород и метан. В процессе хемосинтеза они превращают их в органические соединения.

Креветка-богомол: что известно о животном, которое наносит самый быстрый удар в океане

Краб активно участвует в этом процессе. Он располагается в зоне, где концентрация химических веществ оптимальна, и совершает характерные движения клешнями, словно проветривая их в потоке воды. Это обеспечивает бактериям доступ к необходимым веществам.

Затем краб соскребает бактериальный налет и поедает его. Таким образом, «мех» выполняет функцию биореактора — это одновременно среда для роста бактерий и источник пищи.

Как он питается?

Питание краба-йети напрямую связано с его симбиозом с бактериями. Это один из ключевых примеров так называемой хемосинтетической экосистемы.

В отличие от большинства животных, зависящих от солнечного света, здесь основой пищевой цепи становятся химические реакции. Бактерии играют роль первичных производителей — аналог растений в обычных экосистемах.

Краб, в свою очередь, выступает в роли фермера: он выращивает бактерии и использует их как основной источник энергии. Дополнительно он может поедать органические частицы и мелких беспозвоночных, однако именно бактериальная биомасса считается основой его рациона.

Как устроена жизнь у гидротермальных источников?

Гидротермальные источники — одна из самых необычных экосистем на планете. Здесь полностью отсутствует солнечный свет, а значит, не происходит фотосинтеза.

Вместо этого жизнь основана на хемосинтезе. Бактерии используют энергию химических реакций для создания органических веществ. На этой базе формируется целая цепочка организмов: от микроорганизмов до крупных беспозвоночных.

В таких сообществах часто встречаются трубчатые черви, моллюски, креветки и крабы. Все они в той или иной степени зависят от бактерий. Краб-йети занимает в этой системе особое место, поскольку он не просто потребляет бактерии, а активно управляет их ростом.

Поведение и образ жизни

Несмотря на экстремальные условия, крабы-йети не ведут полностью одиночный образ жизни. В местах гидротермальных выбросов они могут собираться в относительно плотные поселения.

Это связано с тем, что подходящие условия существуют только в узкой зоне: слишком близко к источнику — слишком горячо и токсично, слишком далеко — недостаточно химических веществ для бактерий.

Поэтому крабы занимают промежуточную область, где условия оптимальны. В этих зонах может наблюдаться высокая плотность особей.

Размножение и жизненный цикл

О размножении крабов-йети известно относительно мало, поскольку наблюдения в естественной среде ограничены. Предполагается, что, как и у других ракообразных, самки вынашивают яйца, прикрепленные к брюшным конечностям. Однако развитие личинок в условиях глубинного океана остается предметом исследований.

Существует гипотеза, что личинки могут подниматься в более верхние слои воды, где условия отличаются, а затем возвращаться на глубину. Это делает жизненный цикл краба-йети еще более сложным и адаптированным к экстремальной среде.

Почему краб-йети остается малоизученным?

Главная причина — труднодоступность среды обитания. Глубина более двух километров требует использования специализированных подводных аппаратов и дорогостоящих экспедиций.

Это ограничивает количество наблюдений и делает многие аспекты его биологии пока не до конца понятными. Тем не менее каждое новое исследование постепенно расширяет представление о жизни в глубинах океана.

Ранее мы писали, единственная теплокровная рыба в мире — кто она.