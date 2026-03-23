Не подозревающая о беременности женщина родила ребенка на улице

В Великобритании 27-летняя Кэти Браун, не знающая о беременности, неожиданно родила второго ребенка на улице. Ее историей делится The Sun.

Браун рассказала, что в феврале проснулась с сильной болью в животе. Ее состояние было настолько невыносимо, что она вызвала скорую. Ожидая врачей, она думала, что у нее воспалился аппендикс. Прибывшие парамедики вывели Браун к машине. Однако она не смогла забраться внутрь.

Женщина вдруг упала на четвереньки и почувствовала давление в районе таза — будто из нее что-то выходит. Вскоре Браун осознала, что родила ребенка в пижамные штаны. То, что она приняла за аппендицит, было схватками.

Услышав плач ребенка, врачи тут же стянули с женщины штаны, перерезали пуповину и госпитализировали младенца. Он появился на свет на 33-й неделе (нормальным сроком родов считается период с 37-й по 42-ю неделю, — прим. «Ленты.ру») и весил всего 2,2 килограмма, поэтому его пришлось выхаживать. Спустя 10 дней Браун воссоединилась с сыном. Его назвали Уильям, сейчас он в порядке.

Браун призналась, что все это время не подозревала о беременности. У нее не увеличился живот, не было каких-либо других симптомов, к тому же, менструации не прекращались. По словам врачей, ребенок внутри женщины развивался за ребрами чуть выше ягодиц, поэтому живот и не увеличился.

К тому моменту у Браун была двухлетняя дочь Мила-Роуз и партнер по имени Коннор, с которым она состояла в отношениях всего полгода. По словам женщины, они думали с Коннором о детях, но не в ближайшем будущем.

«Мама сказала, что он был белым, как полотно, когда родился Уильям», — рассказала Браун.

Они до сих пор вместе, и мужчина очень любит сына.

Ранее сообщалось, что жительница Китая приняла начало родов за простуду после похода длиной 2400 километров. Она рассказала, что до схваток не чувствовала никаких признаков беременности, а увеличение веса списала на образ жизни.