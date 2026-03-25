Порномодель выдвинула требования к будущему мужу

21-летняя американка Катрина, которая остается девственницей по религиозным убеждениям и зарабатывает на продаже откровенных фотографий, рассказала, каким требованиям должен соответствовать ее будущий муж. Ее историю рассказало издание Metropoles.

По словам Катрины, она собирается оставаться девственницей до замужества, потому что «таков божий план». Она добавила, что у нее не было интимных контактов ни с кем из тех, кто платит ей за откровенные фотографии.

Американка заявила, что готова лишиться невинности только с мужем. При этом ее будущий супруг должен соответствовать следующим требованиям: рост более 180 сантиметров, годовой доход не менее 135 тысяч долларов, христианская вера, уважение к ее решению не заниматься сексом до брака, стремление создать традиционную семью, отсутствие интереса к порнографии. Кроме того, Катрина считает, что ее будущий муж должен быть альфа-самцом, но при этом добрым.

