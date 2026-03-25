Женщина купила четыре выигрышных билета подряд

Жительница штата Южная Каролина, США, купила четыре счастливых лотерейных билета подряд и выиграла более 200 тысяч долларов (16,8 миллиона рублей). Об этом пишет People.

Победительница рассказала, что зашла в магазин на заправке за газировкой, но, увидев на кассе лотерейные билеты, решила приобрести и их. Каждый из них стоил по пять долларов (420 рублей) и оказался выигрышным.

Первые три билета принесли женщине по пять долларов и позволили выйти в ноль, а четвертый подарил ей четверть миллиона долларов.

Счастливица призналась, что до сих пор не осознала свою удачу. Она планирует потратить полученные деньги на покупку дома.

Ранее сообщалось, что жительница штата Мэриленд, США, два раза за один год получила главный приз в лотерее Bonus Match 5. В сумме она выиграла 100 тысяч долларов.