Мужчина разбогател благодаря любви к жареной курице

Житель американского штата Мэриленд купил лотерейный билет в кафе и выиграл миллион долларов (80,9 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Счастливчик рассказал, что отправился в заведение, продающее жареную курицу в городе Форест-Хилл. Во время еды ему пришла мысль сыграть в лотерею, и он купил два билета розыгрыша 100X the Cash. Эти билеты принесли американцу 50 долларов (четыре тысячи рублей). Он снова сыграл, и снова выиграл 50 долларов. На эти деньги он купил еще один билет.

Вскоре мужчина понял, что разбогател на крупную сумму.

«Я был в шоке. Сначала подумал, что там тысяча долларов, но потом присмотрелся, и понял, что это миллион. Я, смеясь, выскочил из заведения, даже не доев, и побежал к машине, чтобы позвонить детям», — рассказал счастливчик.

Он также заявил, что давно и достаточно успешно играет в лотереи, но никогда еще не выигрывал так много. По словам американца, за 30 лет ему дважды доставались призы по 50 тысяч долларов, а недавно он выиграл 10 тысяч.

«Я всегда буду играть. В моем возрасте это хорошее развлечение. И мне, кажется, везет», — похвалился он.

Мужчина заявил, что на большую часть суммы погасит ипотеку, а остальное положит на сберегательный счет для детей.

