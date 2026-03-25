Связь с женатым мужчиной закончилась для сотрудницы кафе тайным унижением

Пользовательница Reddit с ником Qtakhisis рассказала о том, как унизила любовницу своего мужа после того, как узнала об их связи. По словам автора, для этого она использовала дружеские связи.

Жена отомстила любовнице мужа и получила бесплатный сэндвич
Женщина отметила, что, когда измена раскрылась, она выгнала супруга из дома и отправилась в кафе, в котором работала его любовница.

«Я была довольно дружна со всеми, кто там работал, особенно с ее начальницей. Поэтому я решила рассказать ей о своих чувствах. Я зашла в заведение и нашла свою хорошую подругу. Пока любовница мужа готовила мне сэндвич, стоя рядом со своим боссом, я со слезами на глазах жаловалась на неверность супруга во всех деталях», — написала автор.

Обманутая женщина раскрыла все подробности, кроме одной: она не стала называть имя любовницы.

«Начальница любовницы во всем была со мной согласна. Другие работники, с которыми я дружила, тоже высказались. Интриганка была унижена, но ничего не могла сказать. Ведь ей не хотелось, чтобы все узнали, что это была она. И знаете что? Сэндвич мне тоже достался бесплатно», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit, случайно ставшая любовницей, опозорилась перед женой своего бойфренда. Та появилась на пороге квартиры, когда пара была в кровати без одежды.