Женщина вышла замуж за реку

Жительница Великобритании уже три года состоит в браке с рекой Эйвон, в которую влюбилась во время борьбы за чистоту воды. Об этом сообщает Daily Mirror.

29-летняя активистка Мег Эйвон вышла замуж за реку на юго-западе Англии 17 июня 2023 года. Церемония была символической: женщина хотела привлечь внимание к проблеме загрязнения и добиться для реки правового статуса живого существа. Спустя три года, по словам Мег, они с рекой Эйвон по-прежнему «очень сильно любят друг друга и преданы друг другу».

Мег регулярно подтверждает свою верность: она регулярно купается в Эйвоне.

«Я по-прежнему нахожу время плавать в реке каждую неделю — даже зимой, когда она особенно полноводна, что всегда кажется более рискованным! Но я предана своему делу, и каждый мой заплыв восхитителен», — поделилась подробностями их супружеских отношений она.

Мег находит новые способы общения с рекой, встречаясь с представителями художественных и экологических сообществ в разных точках вдоль ее течения.

Идея наделить реку правами личности, которые позволили бы «узаконить» брак, остается главной целью кампании Мег и ее группы Conham Bathers.

«Я не считаю реку объектом, — говорит Мег. — Я думаю, это реальная сущность, которая заслуживает прав, как любое другое живое существо. С юридической точки зрения река по-прежнему считается объектом, а не субъектом, обладающим правами, поэтому нельзя официально выйти замуж за объект. Но если мы добьемся для реки этих прав, надеюсь, я смогу обновить наши обеты и выйти замуж по закону».

Ранее модель из Бразилии, живущая в Великобритании, развелась сама с собой спустя год после «свадьбы». По ее словам, она устала от себя.