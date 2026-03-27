Мужчина игриво шлепнул жену и сильно пожалел об этом

Пользователь Reddit с ником Puzzleheaded-Aerie48 рассказал, как обычный утренний ритуал привел его сына в кабинет школьного директора. По словам автора, это произошло, когда он уезжал из дома на работу.

«Сегодня утром моя жена должна была отвезти ребенка в школу, поэтому я, как обычно, похлопал ее по попе и сказал: "Я тебя люблю". День шел, как обычно, пока мне не позвонила жена и не сказала, что что-то случилось с нашим сыном и его учительницей», — написал автор.

Прибыв по просьбе супруги в учебное заведение, он вместе с ней зашел в кабинет директора. От него автор и узнал, что ребенок скопировал его утренний ритуал, похлопал свою учительницу по ягодицам и сказал, что любит ее.

«Мы с женой были крайне смущены этой ситуацией, но его учительница отнеслась к этому с пониманием. Мы все поговорили с ним и обсудили, почему это неприемлемо. Полагаю, он считал, что это такой способ показать свою любовь к кому-то. Не стоит шлепать жену по попе на глазах у пятилетнего ребенка», — заключил автор.

