Женщина переспала с трамваем и вышла за него замуж

Женщина из Франции влюбилась в страсбургский трамвай и вышла за него замуж. Об этом пишет Daily Star.

Своего избранника Сандра Рам встретила в 2020 году, вскоре после того, как посмотрела фильм «Джамбо» с Ноэми Мерлан в главной роли. Там героиня влюбилась в аттракцион под названием «Джамбо». За пять лет до этого медиум предсказал Рам любовь с неодушевленным объектом. 22 июля 2020-го она встретила трамвай номер 3013.

«Я поговорила с трамваем и попросила подать мне знак», — рассказала француженка об их первом общении.

Затем, по словам женщины, в кабине машиниста она увидела некий великолепный свет и влюбилась окончательно.

Рам утверждает, что переспала с трамваем и немного стыдилась этого. В 2024 году она вышла за него замуж с разрешения депо.

«Сандра была очень счастлива. Мы устроили небольшую вечеринку и сфотографировались на конечной остановке», — рассказал водитель трамвая.

При этом у 44-летней женщины есть возлюбленный по имени Томас.

«У меня совместная жизнь с мужчиной и с трамваем. Мы — трио», — заявила женщина.

У Рам с детства наблюдалась объектофилия — парафилическое расстройство, при котором у человека возникает глубокая эмоциональная связь с неодушевленным предметом.

«Для некоторых, я просто сумасшедшая. Я осознаю, что многие люди не могут понять мою историю и поверить, что у машины может быть душа. Но сильная связь с неким предметом не означает, что ты сошла с ума», — подытожила Рам.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании вышла замуж за реку. Ее избранницей стала река Эйвон.