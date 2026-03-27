$81.1493.42

Дочь воссоединилась с пропавшей 24 года назад матерью

Lenta.ru

Американка воссоединилась с матерью, которая 24 года назад сбежала из семьи. Об этом сообщает New York Post.

© Лента.Ru

Эмоциональная встреча произошла утром 26 марта перед зданием суда округа Рокингем. Мишель Лин Хандли Смит, которой сейчас 62 года, обняла дочь Аманду — впервые с 2001 года. Полиция нашла Смит в конце февраля 2026 года — ее обнаружили благодаря старому ордеру за вождение в нетрезвом виде. Аманда приехала в суд, чтобы поддержать мать на слушании.

Смит пропала незадолго до Рождества в 2001 году, она уехала за покупками и не вернулась, оставив мужа воспитывать троих детей (19, 14 и 8 лет). Ее на протяжении многих лет искали полиция и ФБР, подозревали несчастный случай, похищение или убийство. Аманда тоже вела активные поиски матери, организовав группу в соцсетях. Как выяснилось спустя десятилетия, Мишель просто начала новую жизнь в трех часах езды от семьи.

Аманда связалась с матерью в начале февраля, когда ее только обнаружили, но до 26 марта они не виделись лично.

«Мы несколько раз разговаривали и переписывались. Ничего слишком личного, потому что все было по телефону, но она знала, что я приеду сегодня», — рассказала Аманда незадолго до встречи. Она призналась, что простила мать, хотя потратила большую часть жизни на ее поиски. «Жизнь так коротка… Я не держу обиду. Всякое случается», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Смит очень удивилась, что ее искали столько лет. Она сказала, что сбежала из дома в тяжелом душевном состоянии.