Хоботковая собачка Петерса: что известно о странном зверьке

Ее легко узнать по главной особенности — длинному хоботку, который постоянно находится в движении. Подробнее об этом животном — в материале «Рамблера».

Среда обитания

Хоботковая собачка Петерса обитает в Восточной Африке — в Танзании, Кении и соседних регионах. В отличие от некоторых других мелких млекопитающих, она предпочитает не открытые пространства, а участки с густой растительностью.

Чаще всего этих животных можно встретить в лесах, кустарниковых зарослях и на окраинах саванн. Важное условие — наличие укрытий и плотного подлеска. Это позволяет зверьку быстро прятаться и защищаться от хищников.

Особенность среды обитания в том, что животное не просто живет на участке, а активно его обустраивает. Хоботковые собачки создают сеть узких тропинок, очищенных от листьев и мусора. По этим дорожкам они передвигаются с высокой скоростью. Такая система используется как для поиска пищи, так и для спасения от опасности.

Как выглядит хоботковая собачка?

По размеру это небольшое животное: длина тела обычно составляет около 20–30 сантиметров, а масса — примерно 200–500 граммов. Тело стройное, с длинными тонкими ногами.

Задние лапы заметно длиннее передних. Благодаря этому зверек может быстро бегать и резко менять направление движения. При угрозе он не замирает, а уходит в быстрый зигзагообразный бег.

Шерсть короткая и плотная, чаще всего рыжевато-коричневая. Это помогает маскироваться в подстилке леса и среди сухой растительности.

Звездонос: зачем этому кроту «щупальца» на носу

Но главная особенность находится на морде. Удлиненный нос является подвижным органом, напоминающим миниатюрный хобот. Он постоянно сгибается, вытягивается и ощупывает пространство.

Глаза относительно крупные, зрение развито лучше, чем у подземных животных. Но основную информацию зверек получает через обоняние и осязание.

Зачем ей хоботок?

Главная функция хоботка — поиск пищи. Это чувствительный орган, который позволяет находить насекомых в листве, почве и под укрытиями.

Хоботковая собачка постоянно исследует поверхность, двигая носом с высокой частотой. Благодаря этому она может быстро обнаружить добычу даже в сложной среде — среди листьев или веток.

При этом хоботок работает не только как поисковый инструмент, но и как средство точного захвата. Найдя добычу, животное быстро подхватывает ее ртом. Такая система особенно эффективна при питании мелкими насекомыми, которые легко упустить.

Рацион питания

Основу рациона составляют насекомые: муравьи, термиты, жуки, пауки и другие мелкие беспозвоночные. Хоботковая собачка не роет землю глубоко, как кроты, а собирает добычу с поверхности или в верхнем слое почвы. Она быстро перемещается по своей территории, обследуя ее участок за участком.

В зависимости от условий животное может дополнять рацион растительной пищей — молодыми побегами или плодами. Но основная энергия поступает именно от насекомых.

Высокий обмен веществ требует постоянного питания. Поэтому зверек почти все время находится в движении и поиске еды.

Образ жизни и поведение

Хоботковые собачки ведут в основном одиночный образ жизни. Однако при этом они образуют устойчивые пары, каждая из которых занимает свою территорию. Интересно, что партнеры редко проводят время вместе. Они используют одну территорию, но могут отдыхать и перемещаться отдельно.

Основная активность приходится на дневное время. Животное регулярно патрулирует свои маршруты, проверяя тропинки и участки с кормом. При опасности оно мгновенно уходит по знакомым дорожкам. Такая стратегия значительно снижает риск нападения.

Размножение

Размножение у хоботковых собачек отличается от большинства мелких млекопитающих. Самка обычно рождает всего одного или двух детенышей. При этом они появляются на свет уже хорошо развитыми: покрыты шерстью и способны двигаться почти сразу после рождения.

Беременность длится около 45–60 дней. После рождения детеныши остаются в укрытии, но быстро переходят к самостоятельной жизни.

Такой тип развития называется прецокальным — когда потомство рождается относительно зрелым. Это редкость для мелких животных и позволяет быстрее снижать уязвимость перед хищниками.

Почему это животное считают необычным?

Хоботковая собачка Петерса сочетает сразу несколько особенностей, которые редко встречаются вместе:

подвижный «хоботок» как сенсорный орган,

высокая скорость и сложная система маршрутов,

моногамия при одиночном образе жизни,

малочисленное, но развитое потомство,

поведение, сочетающее черты грызунов и копытных.

С научной точки зрения особенно важно ее происхождение. Несмотря на внешний вид, это животное относится к группе афротериев — той же эволюционной линии, что и слоны. Именно поэтому сходство с мини-слоном — это отражение реальной глубокой эволюционной связи.

Ранее мы рассказывали, как летающим змеям удается скользить по воздуху.