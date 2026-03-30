«Телевидение достигло дна». Чем так взбудоражило общественность шоу «В наручниках»

«Телевидение достигло дна» В новом шоу незнакомцев заставили вместе ходить в туалет и мыться. Что еще происходило в эфире?
Что будет, если людей с разным образом жизни, социальным положением и политическими взглядами заставить жить вместе? А если еще заковать их в наручники? Ответы на эти вопросы захотели найти создатели нового британского реалити-шоу «В наручниках: Какая пара останется?» (Handcuffed: Last Pair Standing) на канале Channel 4. В проекте пытались ужиться друг с другом полные противоположности: флегматичный миллионер и бойкая уборщица, развязный порноактер и набожная домохозяйка, высокомерный баронет и бывший сотрудник тюрьмы, ненавидящий богачей. Зрителям показали не только их яростные споры и перепалки, но и то, что обычно остается за кадром: ночи в одной постели и даже совместные посещения душа и туалета. За чрезмерную откровенность критики назвали программу пошлой и мерзкой. Подробнее о том, как социальный эксперимент обернулся провалом и почему, несмотря на это, у него много поклонников, — в материале «Ленты.ру».
«Либо ты очень богатый, либо ты в жопе»
«Мы познакомились только вчера, а сейчас уже абсолютно голые стоим вместе в душе», — сказала 37-летняя уборщица Тилли 60-летнему миллионеру Энтони, к которому ее приковали наручниками.
Первый душ с ним ей показался очень забавным: она много смеялась и без стеснения рассматривала партнера со спины. В какой-то момент Тилли округлила глаза в камеру и воскликнула:
«Я только что видела его пенис!»
У Тилли и Энтони совсем ничего общего: она работает уборщицей, барменшей и еле сводит концы с концами, а он родился с золотой ложкой во рту и всю жизнь получает все, что хочет. Главная гордость Энтони — роскошный автопарк, состоящий из Rolls-Royce и Bentley. По его мнению, корень всех проблем Великобритании — отсутствие манер у людей. По ее мнению, всему виной огромная пропасть между классами.
«Британия сильно разделена. Либо ты очень богатый, либо ты в жопе», — Тилли, участница реалити-шоу «В наручниках».
У них и еще восьми пар есть две недели на то, чтобы найти общий язык. Участники по очереди приглашают друг друга к себе домой и на работу, знакомят с родными и друзьями, рассказывают о своем быте и привычках. Если за это время героям удастся поладить и не поссориться, они смогут сразиться за денежный приз — 100 тысяч фунтов стерлингов (примерно 10,9 миллиона рублей по текущему курсу).
Снимать наручники им запрещено даже в душе и туалете. Если же участникам становится совсем невыносимо жить вместе, их могут освободить, но они выбывают из проекта.
Необходимость быть рядом с незнакомым человеком круглые сутки стала испытанием для всех участников, в том числе для 44-летней примерной домохозяйки Чарли, воспитывающей с мужем троих детей. В пару к ней выбрали 32-летнего огромного бородатого порноактера Роба, покрытого татуировками с головы до ног. Чарли — глубоко верующая женщина со старомодными взглядами. Роб же намерен научить ее смотреть на мир шире.
Когда Чарли и Роб впервые вместе пошли в туалет, операторы последовали за ними. Пока партнер справлял нужду, домохозяйка смущалась и прятала голову под кофтой. Не меньше ее пугала мысль, что ей придется перед камерой принимать душ с мужчиной, с которым она только что познакомилась.
«Это так странно. Мне не нравится, даже когда супруг видит меня голой. Я чуть ли не в штанах рожала всех своих детей», — призналась она.
Не менее колоритной была и другая пара: 39-летняя убежденная феминистка Джо, которая шьет одежду для женщин плюс-сайз, и 29-летний завсегдатай спортзала Рубен, называющий себя альфа-самцом. Спорить они начали практически сразу после знакомства: она хочет, чтобы к людям с ожирением относились уважительно, в то время как он считает их слишком ранимыми и неприспособленными к реальной жизни.
«Я хожу в спортзал каждый день», — похвастал Рубен.
Джо заявила, что была в спортзале один раз в жизни.
«Зачем? Ради автомата с едой?» — пошутил молодой человек.
Их союз продержался чуть больше суток. После череды склок с партнером Джо устроила истерику, когда узнала, что ей придется идти с ним в душ. Продюсеры напомнили ей, что это одно из правил проекта, на участие в котором она согласилась. Однако успокоить ее не удалось: Джо бросилась за ключами от наручников, волоча за собой Рубена, которому оставалось только смириться с ее решением.
«Я не собираюсь делать это в ведро на национальном телевидении!»
Еще меньше пробыли вместе 79-летний баронет Бенджамин Слейд, типичный представитель британского высшего класса, и 60-летний Джордж, в прошлом — тюремный надзиратель. Теперь он водит экскурсии по историческим местам. Джордж всегда много учился, потому что все детство мать ему говорила: если ты не владеешь знаниями, богатые люди используют их против тебя.
Приехав в особняк аристократа, Джордж искренне восхищался его коллекцией антиквариата. Но восторги его резко угасли, когда хозяин подвел его к одной картине.
«Ее нарисовал известный художник, немецкий парень», — пояснил Бенджамин.
Джордж увидел, что ее автор — лидер нацистской Германии.
«Адольф Гитлер? Он нарисовал это?» — удивился он.
«Да, он был хорошим художником, не так ли?» — спросил баронет у Джорджа.
«Я бы не хотел иметь такую картину дома — из-за того, что он совершил по отношению к человечеству. Это просто ужасный человек! Его работы нельзя выставлять, их нужно смыть в унитаз! Вы, аристократы, совсем с ума посходили?» — вскипел бывший тюремщик.
Джордж также пытался пристыдить Бенджамина за статуи чернокожих рабов в доме, но тот ответил, что не видит в этом ничего плохого.
«Вы же образованный человек, вы знаете о работорговле в Британии», — обратился к нему экскурсовод.
«Да, я знаю немного об этом. Хороший раб стоил 1500 долларов в Новом Орлеане», — ответил баронет.
Это шокировало его гостя.
Довольно быстро на грани срыва оказались Чарли и Роб. Узнав, что ее партнер снимается в фильмах для взрослых, домохозяйка захотела покинуть шоу. Перед камерами она призналась, что сильно нервничает и у нее нет слов, а за кадром уже не скрывала своего отвращения к тому, чем занимается ее новый знакомый.
«По-моему, это просто отвратительно. Ужасно, омерзительно», — прошептала она своему мужу Саймону.
Супруг Чарли пришел в бешенство.
«Ты пришел из мира, который, честно говоря, можно назвать грязным. Принести такое в наш дом — это настоящее испытание», — набросился он на порноактера.
«Мне все равно, что люди думают о моей работе. Мне плевать!» — парировал Роб.
Муж Чарли объяснил, что боится негативных последствий для семьи.
«У меня поднялось давление. Меня просто тошнит», — добавил Саймон и внезапно расплакался.
Настоящим кошмаром съемки в проекте обернулись для 29-летней модели и блогерши Бэмби, которая привыкла к беззаботной жизни. Ей пришлось на несколько дней поселиться в доме на колесах с 48-летней дрессировщицей лошадей Клэр, которая трудится с утра до ночи. Бэмби приехала к ней на ферму в платье и туфлях на шпильках, по дороге к дому она вся перепачкалась и чуть не упала.
«А где туалет?» — поинтересовалась модель.
«Там снаружи ведро», — ответила Клэр и засмеялась.
«Я не собираюсь делать это в ведро на национальном телевидении! Этого не будет! Я выбираю запор!» — воскликнула Бэмби.
«Мы хотели не дать зрителям заскучать»
Вдохновением для создателей программы послужила приключенческая комедия 1980-х годов «Успеть до полуночи», одну из главных ролей в которой исполнил Роберт Де Ниро. В фильме его герой Джек Уолш, охотник за головами, должен поймать бухгалтера Джонатана Мардукаса, похитившего у мафии 15 миллионов долларов и пожертвовавшего их на благотворительность. Он находит похитителя, приковывает его к себе наручниками и везет через всю страну.
«Сначала Уолш и Мардукас ненавидят друг друга, но по мере развития событий они приходят к взаимопониманию. К концу фильма они уже становятся друзьями. Такие комедии часто держатся всего на двух героях. Поэтому я предложил Channel 4 [идею реалити-шоу] о расколотом британском обществе и о том, как мы можем показать эту разобщенность в интересном формате», — Дэвид Гловер, продюсер.
Перед съемками программы он поставил эксперимент на себе, проведя несколько часов бок о бок коллегой Тимом Уитвеллом. Два продюсера — полные противоположности. Гловер — «интеллектуал из высших слоев общества, снимающий заумные документальные фильмы», а Уитвелл — «кокни из Ист-Энда, который делает реалити-шоу».
«Мы приковались друг к другу наручниками, и в результате родилось нечто прекрасное», — вспомнил Уитвелл.
Для них было принципиально, чтобы пары никогда не снимали наручники: это правило объяснили желанием сохранить верность голливудскому фильму.
«Участники должны были находиться в наручниках 24 часа в сутки 7 дней в неделю, и именно из этого рождалась комедия. Самое забавное в [фильме] "Успеть до полуночи" — это то, что они не могут сбежать друг от друга, и нам было важно, чтобы так же было в шоу», — подчеркнул Уитвелл.
В анонсах шоу «В наручниках» называли социальным экспериментом, но продюсеры настаивают: прежде всего это развлекательная передача.
«В первую очередь мы хотели не дать зрителям заскучать, а уже вместе с этим шла миссия — [показать, что будет, если заставить двух абсолютно разных людей жить вместе]», — уточнил Уитвелл
Потенциальных участников редакторы шоу искали в социальных сетях.
«Мне написали в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в 2025 году, и это был год, когда я всегда говорил "да". <…> Какое бы предложение мне ни поступало, я соглашался на него, и так и сделал. Я думал: "Мне все равно, что это, я просто буду пробовать"», — вспомнил Роб.
Такое же сообщение пришло Чарли. Она рассказала о нем родным, и ей посоветовали не упускать такую возможность. Соглашаясь на съемки, домохозяйка еще не знала, что ей придется постоянно ходить в наручниках — об этом ей сообщили только спустя время.
«Я понимала, что это будет непросто, но я не догадывалась, [насколько все будет тяжело]», — призналась Чарли.
Съемочная группа не отходила от героев ни на шаг и следила за ними круглосуточно.
«Как бы странно это ни звучало, у нас даже были команды людей, которые смотрели, как они спят. То есть мы всегда были рядом, но решение о том, как долго оставаться в проекте, зависело только от самих участников — это они должны были решить сами в паре», — объяснил продюсер программы Том Кларк.
Для создателей шоу было важно, чтобы участники могли чему-то научиться друг у друга.
«Нашей общей целью <…> было то, чтобы их отношения вылились в крепкую дружбу. Это был эксперимент, который должен объединить разные миры и показать, можно ли найти в этом что-то позитивное и воодушевляющее», — заявил Кларк.
«Телевидение достигло дна»
С первых выпусков шоу вызвало бурные обсуждения в сети. Многие пользователи сочли программу низкопробной из-за сцены, в которой обнаженные участники вместе принимают душ. «Начала смотреть "В наручниках: Какая пара останется?" Выключила через 20 минут», «Есть программы, за просмотр которых мне должны были бы заплатить. Это одна из них!», «Ужасная программа», — разнесли зрители проект в пух и прах.
«Как будто телевидение достигло дна, а потом опустилось еще на 15 метров в дерьмо», — DrLizoSpoons, пользовательница Reddit о шоу «В наручниках».
Раскритиковали шоу и за подбор участников: у зрителей сложилось впечатление, что большинство героев пришли на проект ради пиара и денег, а не для того, чтобы понять друг друга. Так, бывший тюремный надзиратель, услышав, как баронет кричит на слуг, начал расспрашивать его о прошлом, чтобы понять, почему он так груб с людьми. Аристократ же не спешил узнать историю человека, которого приковали к нему наручниками, и, казалось, вообще не проявлял к нему интереса.
Последней каплей для них обоих стал званый ужин, во время которого Джордж начал спорить с друзьями баронета о политике и обличать обеспеченных британцев. Хозяин дома не стал искать ключи от наручников, а просто послал слугу за большими кусачками, чтобы освободиться от гостя.
«Предубеждения лишь укрепляются, а пропасть между людьми кажется все более непреодолимой», — оценил передачу журналист Луи Чилтон.
Более резкий отзыв о шоу оставила журналистка Ханна Дэвис.
«Новый провокационный социальный эксперимент Channel 4, в котором незнакомцев приковывают друг к другу наручниками, должен был примирить расколотую Британию. Вместо этого получилось мерзкое, пошлое и совершенно ужасное зрелище», — написала она в статье для The Guardian.
Вместе с тем у проекта появились и поклонники. Многие зрители с интересом наблюдали за сближением Тилли и Энтони. Миллионер рассказал, что его детство было трудным, что в школе-интернате над ним издевались одноклассники. По словам Энтони, когда он приехал туда на отцовском Rolls-Royce, а затем встал в очередь за бесплатным обедом, он тут же стал мишенью для насмешек сверстников.
Но за время участия в программе Энтони осознал, что на самом деле ему повезло куда больше, чем Тилли, выросшей в бедной многодетной семье. На проекте он помогал ей мыть полы и чистить унитазы в домах ее клиентов, наливал напитки посетителям в баре, где она работала.
В выходные они вместе готовили еду и раздавали ее бездомным. После общения с некоторыми из них миллионер понял, что он заблуждался, считая свое детство трудным.
Повлияли друг на друга и Роб с Чарли. Благодаря набожной домохозяйке порноактер иначе посмотрел на семью и стал больше ценить родных. Чарли же смирилась с тем, что он снимается в фильмах для взрослых, и даже подружилась с его коллегами. Более того, тихая и скромная женщина заметно раскрепостилась: в финальном испытании она заявила, что надела белье, приносящее удачу, и даже показала оператору резинку трусов.
Хотя журналисты назвали социальный эксперимент провальным — ведь большинство пар в итоге распались, так и не найдя общего языка, — зрители полюбили проект и отдельных участников. «Я смотрю с удовольствием, хотя местами это шоу — просто какой-то кошмар. Тилли просто великолепна», «Чарли и Роб — самая милая пара», «Тилли — в премьер-министры [Великобритании]!» — оставляли они комментарии.
«Я не фанат реалити-шоу, но "В наручниках" на Channel 4 — это гениальный телепроект, фантастический социальный эксперимент и на самом деле очень поучительный», — Finley Chung, пользователь соцсети X.