Открылась порнобольница для фетишистов с БДСМ-медсестрами

В Германии работает единственная в Европе сеть развлекательных клиник для фетишистов. Как пишет издание The Times, там устраивают ролевые игры для пациентов, которых возбуждают медсестры и медицинские процедуры.

Основательница сети, известная под псевдонимом доктор Ив, в прошлом была медсестрой в немецком городе Дрезден. Когда ей надоела рутина и бумажная работа, она переквалифицировалась в доминатрикс и со знанием дела обслуживала клиентов с медицинскими фетишами. Затем открыла первую порнобольницу для увеселения любителей БДСМ. Большинство сотрудниц, как и она, — бывшие медсестры.

Прием обычно начинается с осмотра на настоящем медицинском оборудовании, приобретенном на распродаже закрывшейся больницы. Клиенты могут заказать индивидуальные процедуры: стоматологический осмотр, массаж, инъекции витаминных растворов и даже иглоукалывание. Принимают также любителей подгузников и привязывания к кровати.

В клиниках доктора Ив действуют строгие правила: персонал остается полностью одетым, к медсестрам нельзя прикасаться, а секс полностью исключен. Клиентов в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не принимают.

