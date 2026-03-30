«Они из нашего мусора»: объявилась хозяйка найденных на свалке бриллиантов

В Польше объявилась хозяйка бриллиантов и ювелирных украшений, найденных на свалке в городе Водзислав-Слензский. Об этом сообщает издание TVP World.

Драгоценности обнаружили на свалке несколько лет назад. Самым ценным предметом считается золотое кольцо с бриллиантом весом три карата. Его оценили в 95 тысяч злотых (два миллиона рублей). Суммарная стоимость остальных бриллиантов составляет девять тысяч злотых (200 тысяч рублей).

63-летняя Иоланта Щоток утверждает, что они принадлежали ее деду Францишеку Малику, который хранил драгоценности в семейном доме в городе Радлин.

«Он унес тайну о том, где спрятал коробку с бриллиантами, с собой», — рассказала женщина.

Позже дом семьи продали и снесли, а строительный мусор в 2015 году вывезли на ближайшую свалку. В том же году там нашли драгоценные камни.

«Весь Радлин знал, что они из нашего мусора, — заявила Щоток. — Люди говорили: "Нашли сокровище Маликов". Это не было тайной».

Ранее сообщалось, что в 2023 году суд назначил трехлетний срок, в течение которого владельцы могли заявить свои права на находку. В середине марта отпущенное время истекло. 27 марта бриллианты собирались выставить на аукцион, но его отменили по просьбе городского музея.