Призрак заставлял пассажира открыть дверь аварийного выхода во время полета

Пассажир дважды попытался открыть дверь аварийного выхода на рейсе авиакомпании IndiGo. После задержания мужчина пояснил, что в него вселился призрак, сообщает NDTV.

© tourdom.ru

Накануне Airbus A321 вылетел из Бангалора в Варанаси. Однако уже через 15 минут после начала рейса один из пассажиров вскочил со своего места и попытался открыть аварийный выход. Бортпроводники остановили его и провели профилактическую беседу. Дебошир успокоилась и полет продолжился.

Однако на этом история не закончилась. Уже во время захода на посадку, когда самолет находился в 150 м от земли, буян снова рванул к выходу. На этот раз его скрутили, а КВС решил перестраховаться и ушел на второй круг.

На земле хулигана ждала полиция. В участке выяснилось, что мужчина возвращался из отпуска, который провел в Гоа. При этом свой поступок он объяснил достаточно странно – в него вселился призрак, который и заставил попытаться открыть аварийный выход, два раза.