Преподаватель вуза заставила студентов печатать работы на пишущих машинках

В США преподаватель престижного Корнеллского университета заставила студентов печатать работы на пишущих машинках из-за засилья искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает New York Post.

Преподавательница немецкого языка Грит Маттиас Фелпс начала свой эксперимент в 2023 году. Женщина заявила, что не могла адекватно оценить уровень подготовки студентов, так как они сдавали ей работы, исправленные различными чат-ботами и онлайн-переводчиками.

«Какой смысл мне читать это, если там и так все правильно и не вы это писали? Разве вы не можете сделать работу без компьютера?» — обратилась она к учащимся.

Затем Фелпс купила несколько пишущих машинок на барахолках и установила их в классе. Теперь один раз в семестр студенты должны написать эссе, не пользуясь электроникой. Сначала молодые люди отнеслись к этой затее с недоумением. Фелпс пришлось учить их вставлять бумагу в каретку и объяснять, что нужно вручную передвигать ее на следующую строку после звонка.

«Я была очень смущена. Я понятия не имела, как все это работает. Пишущие машинки показывают в фильмах, но не объясняют, как они устроены», — сказала 19-летняя первокурсница вуза Кэтрин Монг.

Тем не менее со временем студенты признали, что такая работа помогает лучше сконцентрироваться, потому что у пишущей машинки нет экрана и выхода в интернет, а значит, всплывающие сообщения не отвлекают от написания текста. Кроме того, студенты начали больше общаться во время работы и уточнять друг у друга некоторые факты. Из-за отсутствия возможности быстро удалить и переделать текст, молодым людям пришлось лучше продумывать, что они собираются написать.

«Это может прозвучать странно, но мне пришлось самой сесть и подумать над заданием, вместо того, чтобы переложить это на ИИ или загуглить информацию», — признался Ратчафон Лертдамронгвонг.

Как пишет New York Post, подобную практику сейчас применяют все больше вузов во время письменных экзаменов или тестирования, чтобы снизить использование чат-ботов.

