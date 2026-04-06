Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

Житель Сингапура вернулся из поездки в Китай и обнаружил в своей постели голую женщину. Об этом пишет Mothership.

Работающий в Сингапуре китаец, чье имя не называется, в феврале уехал на родину вместе с женой, чтобы встретить новый год по лунному календарю с родственниками. 2 марта он вернулся, а когда зашел в свою комнату, то увидел в постели женщину с обнаженной грудью. Незваная гостья испугалась, попросила его выйти, оделась и быстро убежала.

«Слава богу, жена не вернулась со мной, иначе у меня были бы серьезные проблемы», — прокомментировал ситуацию мужчина.

Когда он сообщил о случившемся арендодателю, тот сказал, что в его комнате спала подруга домработницы. Обнаженная незнакомка оказалась массажисткой. Она не успела на последний поезд домой, и подруга впустила ее переночевать в комнату жильца. При этом он уточнил, что точно запер дверь перед отъездом.

В итоге он решил снять другое жилье и потребовал вернуть уже внесенную оплату за месяц и залог на общую сумму 2,1 тысячи сингапурских долларов (131,1 тысячи рублей). Арендодатель отказался возвращать деньги, объясняя это тем, что договор еще не истек. Китаец обратился в полицию, однако ему все равно пришлось жить в комнате до 31 марта, чтобы не потерять залог.

Арендодатель объяснил, что женщина осталась в комнате всего на ночь, так как ей было некуда идти до утреннего поезда. Он также обязал домработницу сразу же постирать белье и признался, что не ожидал возвращения арендатора именно тем вечером.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Иллинойс вернулась домой и обнаружила там троих незнакомцев. Двое из них спали голыми в ее кровати.