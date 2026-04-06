Женщина заподозрила мужа в измене и привязала себя к кузову его грузовика

В Китае женщина, заподозрившая мужа в измене, ночью тайком привязала себя к кузову его грузовика и проехала несколько километров, прежде чем ее заметила полиция. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в уезде Бачу Синьцзян-Уйгурского автономного района в конце марта. Патрульный инспектор остановил небольшой грузовик после того, как заметил, что к его задней части привязана женщина. Водитель был крайне удивлен, увидев супругу. Как выяснилось, она привязала себя к машине, чтобы проследить за ним и убедиться в его верности.

Женщина не пострадала, но ее муж получил штраф в 200 юаней (около 2,6 тысячи рублей) и лишился трех баллов из ежегодного 12-балльного рейтинга водителя за то, что не проверил состояние транспорта перед выездом.

Ранее сообщалось, что жительница Тайваня подала на мужа в суд после измены и не смогла доказать факт неверности из-за собственной ошибки. Она застала мужа с другой, но не смогла снять их на видео.