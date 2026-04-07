Скандальная порнозвезда заявила о новом рекорде

Порнозвезда Бонни Блю заявила, что переспала с 10 тысячами мужчин за 48 часов, и в подтверждение этого опубликовала многочасовую видеозапись. Об этом сообщает издание The Tab.

Секс-марафон был разделен на два сеанса по 18 часов, а опубликованное видео длится более десяти часов. На кадрах, с которыми ознакомилось издание, порнозвезду окружают мужчины, а содержание по мере развития событий становится все более откровенным.

Бонни Блю призналась, что и сама сначала не верила в осуществимость подобной идеи, однако, по ее словам, не следует недооценивать «силу Блю».

Порнозвезда рассказала The Tab, что на акцию собралось столько людей, что общественный транспорт перестал справляться. В итоге ей пришлось нанять специальные автобусы, которые развозили участников акции по домам.

Ранее Бонни Блю назвала тип мужчин, с которыми ей больше всего нравится заниматься сексом.