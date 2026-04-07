Обвиняемая в колдовстве женщина усыпила и сублимировала любимую собаку

Жительница США Караган усыпила любимую собаку по кличке Бейби и сублимировала ее. Об этом пишет Need To Know.

Караган приютила Бейби в 2018 году. По словам женщины, с того момента у них установилась глубокая эмоциональная связь. Однако через несколько лет у Бейби нашли опухоль. Она увеличивалась, домашней собаке нельзя было помочь, и Караган согласилась усыпить ее.

При этом женщина решила не кремировать ее, а сохранить ее, высушив особым способом. Процесс сублимации предполагает замораживание тела и удаление из него влаги посредством вакуума. Караган потратила на это 2,6 тысячи фунтов стерлингов (276 тысяч рублей). «Отвратительно, что это так дорого, я чувствую, что они наживаются на моем горе», — призналась она.

При этом женщина заявила, что это стоило того. По словам Караган, пепел не принес бы ей столько утешения. Сейчас она чувствует, что Бейби остался рядом с ней.

Решение женщины вызвало осуждение в социальных сетях. Однако Караган общественное мнение не волнует. Она уже привыкла к негативным комментариям. Например, ее давно обвиняют в колдовстве и пишут, что она ведет себя как демон.

Ранее сообщалось, что жительница США Венесса Джонсон поделилась опытом клонирования покойной собаки. Она призналась, что совершила безумный поступок в приступе горя и пожалела об этом.