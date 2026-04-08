Родственники жениха раздевали невесту догола ради оккультного ритуала

В крупном промышленном городе Канпур, расположенном в северном индийском штате Уттар-Прадеш, родственники жениха раздевали невесту для участия в оккультных ритуалах. Об этом сообщает Bhaskar English (BE).

Отмечается, что несколько лет назад потерпевшая вышла замуж за местного ювелира Каутука Мишру. После свадьбы девушка выяснила, что семья ее нового мужа практикует специфические тантрические практики, предполагающие нетипичные ритуалы. Мишру совершали обряды в обнаженном виде, и требовали от девушки обязательного присутствия. Когда она отказалась, родители нового мужа сказали, что именно благодаря тантрическим практикам они получили свое денежное состояние.

Впоследствии новый муж и свекор начали раздевать потерпевшую догола против ее воли. Поскольку издевательства не прекращались, она обратилась в полицию. В настоящее время в отношении ее мужа, его родителей и брата возбуждено уголовное дело.

