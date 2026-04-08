Уникальный древнеримский фаллос случайно нашли в старом музейном ящике

В Нидерландах сотрудники музея в городе Неймеген случайно нашли уникальный древнеримский оберег в форме пениса в старом ящике. Об этом сообщает Popular Science.

2000-летний исторический артефакт длиной около 20 сантиметров обнаружили в музее Валкхоф в ходе программы по каталогизации неразобранной части коллекции. Музейщики отметили, что их неожиданное открытие может быть первым в своем роде. Ранее археологам попадались обереги-фаллосы, сделанные из дерева и камня, однако артефакт, пылившийся в запасниках Валкхофа, может быть первым подобным изделием из кости, известным науке.

Popular Science отмечает, что в Древнем Риме изображения или изваяния фаллосов часто использовались в качестве оберегов. Римляне верили, что они могут защитить от сглаза и принести удачу в делах.

Сотрудники нидерландского музея отметили, что пока вскрыли и изучили только 300 из 16 тысяч контейнеров, хранящихся в запасниках. Помимо редчайшего фаллоса, другими интересными находками оказались чаша с изображением человеческого лица, а также чаши и другая посуда, изготовленные методом литья и украшенные реалистическими пейзажами.

В мае 2025 года сообщалось, что в Великобритании археологи нашли маленький древнеримский кулон в виде пениса возрастом около 2000 лет. Необычную находку сделали участники раскопок рядом с валом Адриана.