Не пропустившая ни одного тиража лотереи женщина сорвала джекпот

В США постоянная участница розыгрыша Lotto 47 Мичиганской лотереи выиграла 1,1 миллиона долларов (87 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

65-летняя победительница рассказала, что с момента запуска лотереи не пропустила ни одного розыгрыша. На протяжении десятилетий она дважды в неделю покупала билеты Lotto 47, пока спустя множества лет неудач наконец не сорвала джекпот.

По словам женщины, счастливый билет она купила 21 марта в обычном супермаркете. Через несколько дней сосед рассказал ей, что в этом тираже кому-то продали билет с многомиллионным призом.

«Мне и в голову не приходило, что это могу быть я», — призналась счастливица.

Проверив билет, женщина осознала, что джекпот сорвала именно она. Она тут же позвонила тому соседу и своей семье, чтобы поделиться радостной новостью.

«Победа — это такое благословение. Я чувствую, что снова могу дышать», — призналась она.

Призовые деньги победительница сохранит в качестве сбережений.

