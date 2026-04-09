Больничный для кота: владельцам домашних животных узаконили отпуск

На Апеннинах сделали важный шаг навстречу владельцам домашних животных. Парламент страны одобрил закон, позволяющий брать оплачиваемый отпуск для ухода за заболевшим или ушедшим из жизни питомцем. Италия стала одной из первых стран Европы, закрепивших подобную норму на законодательном уровне.

Решение парламента отражает более широкий социальный тренд. По данным опросов, домашние животные есть у 56 процентов итальянских семей, многие из которых завели четвероного друга во время пандемии. Итальянцы, которые все реже обзаводятся вторыми половинами и детьми, стали чаще воспринимать питомцев не как имущество, а как членов семьи со своими потребностями и правом на заботу.

Принятие закона стало символом этого сдвига: государство фактически признало эмоциональную и социальную значимость животных в жизни людей.

Речь идет о трех днях, которые работодатель обязан предоставить сотруднику в случае болезни или гибели кошки или собаки.

Ранее подобные отгулы предоставлялись исключительно по семейным обстоятельствам - например, при болезни близких родственников или супруга. Теперь же государство официально признало, что домашние животные занимают в жизни людей особое место.

Принятию закона предшествовало не только изменение общественного отношения к животным, но и конкретный судебный прецедент. В 2017 году сотрудница одного из университетов Рима через суд добилась права на оплачиваемый отпуск для ухода за тяжелобольной собакой породы сеттер. Ее адвокаты настаивали на том, что оставление животного без необходимой помощи в Италии может рассматриваться как нарушение закона.

Действительно, итальянское законодательство предусматривает серьезную ответственность за жестокое обращение с животными. В частности, за отказ от помощи питомцу владельцу может грозить не только крупный штраф (до 10 тысяч евро), но и уголовное наказание.

Новый закон тем не менее не будет действовать для всех владельцев питомцев подряд. В нем прописан ряд требований для получения оплачиваемых со стороны работодателя дней. Короткий отпуск будет распространяться исключительно на владельцев кошек и собак. Так, в случае болезни или гибели хомяка или рыбки их владелец не сможет отпроситься с работы. Кроме того, животное должно быть в обязательном порядке зарегистрировано на имя владельца и иметь микрочип. Также мера направлена на реальные случаи, когда забота о животном полностью лежит на одном человеке, поэтому работнику придется доказать, что ухаживать за питомцем больше некому.