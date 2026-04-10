Миллиардер дал деньги на человеческие клоны без мозга

Стартап R3 Bio, финансируемый анонимным миллиардером, разрабатывает технологию продления жизни с помощью клонов человеческого организма, лишенных мозга. Об этом сообщает издание Futurism.

Компанию основал биотех-предприниматель Джон Шлендорн, который на протяжении нескольких лет исследовал идею замены человеческого тела и искал инвестора, готового дать деньги на подобные эксперименты.

По замыслу Шлендорна, клоны без мозга станут запасными здоровыми телами для престарелых людей или пациентов со смертельными болезнями. Кроме того, их можно использовать для медицинских экспериментов.

Эксперты сомневаются и в этичности проекта, и в осуществимости полной замены тела. Пока специалисты R3 Bio клонировали только грызунов. Клонировать человека до сих пор не удавалось никому, ученые выращивали лишь модели человеческих эмбрионов.

Ранее сообщалось, что японские ученые 20 лет клонировали одну и ту же мышь. Первые 25 поколений были полностью здоровы, однако затем ошибки в генетическом коде начали накапливаться и сделали новых особей нежизнеспособными мутантами.