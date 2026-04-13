Заносчивый лжеэксперт был жестоко разоблачен

Пользовательница Reddit с ником B4nditKaleido рассказала о конфликте с новым бойфрендом своей подруги, который недавно влился в их группу. С самого начала знакомства тот мнил себя экспертом в области технологий и строительства.

«Я много лет проработала в сфере высокотехнологичного машиностроения. Для меня это не просто работа, это то, чем я живу и дышу. Проблема этого парня в том, что каждый раз, когда он открывает рот, он несет полную чушь. Обывателю она может показаться профессиональной, но на самом деле это просто какой-то мусор», — написала женщина.

Во время очередного большого обеда с друзьями лжеэксперт принялся давать одному из них рекомендации на тему крупных вложений в новый девелоперский проект. В частности, он посоветовал сэкономить на моделировании конструкций и использовать малоизвестное и устаревшее программное обеспечение, в чем автор увидела подстрекательство к игнорированию протоколов безопасности. Когда девушка попыталась вмешаться, парень ответил ей:

«Дорогуша, тут серьезные ребята говорят о настоящем бизнесе».

«Это стало последней каплей. Я перестала есть, откинулась назад и начала задавать ему очень конкретные технические вопросы о расчетах несущих конструкций и интеграции программного обеспечения. Он моментально взмок и попытался выкрутиться с помощью модных словечек, но я вцепилась в него мертвой хваткой. Я разбирала каждый его аргумент 15 минут подряд, пока он просто не замер, уставившись в свою тарелку в абсолютной тишине», — написала женщина.

После ухода друзей муж автора сказал, что она была слишком резка, унизив гостя без всякой причины, кроме собственного эго. Но женщина парировала это тем, что пыталась уберечь другого члены группы от огромной финансовой ошибки, основанной на советах лжеэксперта.

