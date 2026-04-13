Рыбаки за пять часов одолели 400-килограммовую рыбу и установили рекорд

В США рыбаки поймали тунца весом 400,9 килограмма и установили новый рекорд штата Техас. Об этом сообщает Houston Chronicle.

Дэвид Эсслингер с друзьями выловил 400-килограммовую рыбу еще 10 апреля 2025 года, однако его достижение признали только сейчас. Мужчина рассказал, что рыбачил с яхты у берегов Мексиканского залива, когда ему на крючок попался крупный тунец. Друзья бросились на помощь и сражались с огромной рыбой более пяти часов.

Эсслингер поблагодарил напарников на своей странице в социальной сети и отметил, что невозможно поймать «рыбу размером с автомобиль» в одиночку. «Карлсон удерживал яхту на месте, а рыба была сбоку. Колби закрепил трос. Когда я подбежал к борту, у меня все тело тряслось и руки онемели. Я закричал: "Какой же огромный тунец!"» — рассказал мужчина.

Как отмечает KHOU, предыдущий рекорд по ловле тунца в Техасе был установлен в 2021 году Троем Ланкастером. Его рыба весила 397,3 килограмма.

Ранее сообщалось, что в США рыбаки поймали огромную меч-рыбу весом 226 килограммов во Флориде. Им понадобилось более пяти часов, чтобы справиться с уловом.