БДСМ-госпожа раскрыла подробности интимной жизни вне работы

Британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд рассказала, чем ее интимная жизнь на работе отличается от секса дома. Ее слова приводит Metro.

По словам Тодд, вне работы она занимается сексом совсем не так, как привыкли ее клиенты. Обычно ей платят за то, что она доминирует в постели и бьет мужчин.

«Наедине я предпочитаю быть той, кто теряет контроль», — призналась женщина.

Она позволяет мужу, с которым они вместе уже 10 лет, бить ее и душить.

Также секс-работница рассказала, что дома не надевает чулки или какие-то костюмы. Большая часть ее работы — ролевые игры, в повседневной же жизни она их не переносит.

«Я хочу идеальной тишины, прерываемой только регулярными ударами и стонами», — объяснила Тодд.

При этом женщина отметила, что иногда в качестве прелюдии все же бьет мужа. Однако, по ее словам, это ощущается не так, как с клиентами. Дома она действует более чувственно и инстинктивно.

«Мои клиенты получают бледную, призрачную версию меня», — добавила Тодд.

Ранее Мелисса Тодд объяснила, почему больше всего любит работать с женатыми мужчинами. Подобные клиенты не донимают ее сообщениями и не пытаются втянуть в свою личную жизнь, поскольку для этого у них есть жены.