Поездка к родственникам обернулась для мужчины невиданной удачей

Житель американского штата Мэриленд отправился в гости к родным в Мичиган и неожиданно выиграл один миллион долларов (76,1 миллиона рублей) в лотерею. Об этом пишет UPI.

46-летний мужчина гостил у родственников в Детройте. Перед отъездом он зашел в магазин и купил несколько лотерейных билетов, но вскоре забыл про них. Проверить билеты американец решил уже дома и обнаружил, что поездка принесла ему крупную сумму.

«Когда я увидел, что выиграл миллион, то подумал: "Не может такого быть". Я отправил фото билета другу, чтобы он проверил, все ли правильно. А он принял это за розыгрыш. Мы оба поверить не могли. Это настоящее благословение», — рассказал мужчина.

Он собирается потратить выигрыш на организацию еще одной поездки к родным.

