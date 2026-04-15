Мужчина выиграл 33 млн рублей в лотерею без единого совпадения

Бывший госслужащий из столицы стал обладателем более 33 млн рублей, не выбрав ни одной правильной цифры в розыгрыше.

Победителем тиража лотереи стал москвич Роман, передает РИА «Новости».

Мужчина забрал суперприз в размере 33 млн рублей, угадав ноль чисел. Правила розыгрыша допускают победу при совпадении 12 значений или полном их отсутствии.

«Отмечал либо случайную комбинацию, либо часто выпадающие числа из архива тиражей. Хоть что-то угадывалось, но тут я не угадал ничего!», – привели слова счастливчика организаторы. До этого удача приносила ему от 10 до 350 тыс. рублей.

Оставивший госслужбу отец двоих детей сейчас увлекается спортом и дачным отдыхом. Полученные деньги семья потратит на покупку машины, улучшение жилищных условий и учебу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, монтажник из Бугульмы выиграл в государственную лотерею более 33 млн рублей.

Житель Пермского края стал обладателем 31,5 млн рублей при полном несовпадении чисел в билете. Дорожный строитель из Карелии аналогичным образом получил суперприз в размере 25 млн рублей.