Лидер секты собирался взять в жены Елизавету II

Известный лидер секты многоженцев Сэм Бейтман был одержим британской королевой Елизаветой II, когда она была жива. Об этом пишет People.

Бейтман был самопровозглашенным пророком Фундаменталистской церкви Иисуса Христа святых последних дней — конфессии мормонизма, которая практикует многоженство. У Бейтмана было 20 жен, в том числе несовершеннолетних.

В 2016 году в Колорадо-Сити, США, где он жил, приехали эксперт по психологии культов Кристин Мари и ее муж Толга Катас. Они хотели доказать, что Бейтман насильник. Для этого они проникли в его близкое окружение, делая вид, будто снимают о нем документальный фильм. Это и позволило супругам узнать о тайных желаниях и странных одержимостях мужчины.

Так, Бейтман хотел, чтобы Елизавета II приехала на границу Юты и Аризоны и вышла за него замуж. В 2022 году он даже просил Мари и Катаса снять клип с участием его жен специально для королевы. Он хотел произвести на нее впечатление. Кроме того, мужчина заявлял, что надеется править Северной и Южной Америкой и, может быть, даже Англией.

В конечном счете Мари и Катасу удалось доказать, что Бейтман насиловал маленьких девочек, которых брал в жены. В 2024 году он признал себя виновным в сговоре с целью похищения и транспортировки несовершеннолетней для совершения сексуальных действий. Лидера секты приговорили к 50 годам тюремного заключения.

