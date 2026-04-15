Лидер секты собирался взять в жены Елизавету II

$75.8589.26

Стало известно о желании лидера секты взять в жены Елизавету II

Lenta.ru

Известный лидер секты многоженцев Сэм Бейтман был одержим британской королевой Елизаветой II, когда она была жива. Об этом пишет People.

© Лента.Ru

Бейтман был самопровозглашенным пророком Фундаменталистской церкви Иисуса Христа святых последних дней — конфессии мормонизма, которая практикует многоженство. У Бейтмана было 20 жен, в том числе несовершеннолетних.

В 2016 году в Колорадо-Сити, США, где он жил, приехали эксперт по психологии культов Кристин Мари и ее муж Толга Катас. Они хотели доказать, что Бейтман насильник. Для этого они проникли в его близкое окружение, делая вид, будто снимают о нем документальный фильм. Это и позволило супругам узнать о тайных желаниях и странных одержимостях мужчины.

Так, Бейтман хотел, чтобы Елизавета II приехала на границу Юты и Аризоны и вышла за него замуж. В 2022 году он даже просил Мари и Катаса снять клип с участием его жен специально для королевы. Он хотел произвести на нее впечатление. Кроме того, мужчина заявлял, что надеется править Северной и Южной Америкой и, может быть, даже Англией.

В конечном счете Мари и Катасу удалось доказать, что Бейтман насиловал маленьких девочек, которых брал в жены. В 2024 году он признал себя виновным в сговоре с целью похищения и транспортировки несовершеннолетней для совершения сексуальных действий. Лидера секты приговорили к 50 годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что королеву Великобритании Елизавету II заподозрили в измене мужу, принцу Филиппу. Британский историк Эндрю Лауни заявил, что королева родила бывшего принца Эндрю от другого мужчины.