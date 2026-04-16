Женщина решила выйти замуж за приговоренного к казни убийцу

Британка Тиана Красничи приехала в США, чтобы выйти замуж за приговоренного к казни убийцу. Об этом пишет People.

В 2008 году 19-летнего Джеймса Броднакса осудили за расправу над двумя мужчинами. 31-летняя Красничи познакомилась с Броднаксом во время работы над магистерской диссертацией. Несколько месяцев женщина интервьюировала его, пока не поняла, что влюбилась. «Он очень умный, у него грамотная речь, он уважает других людей, — объяснила Красничи. — Хотите — верьте, хотите — нет, но у него есть моральные принципы».

Теперь британка уверена, что Броднакс ни в чем не виноват. В интернете выложены несколько петиций с требованием пересмотреть дело мужчины. Защитники Броднакса заявляют, что он стал жертвой расизма. Его двоюродный брат и соучастник сознался, что именно он расправился с теми мужчинами. Однако суд не принял его показания, ссылаясь на то, что Броднакс признал вину после ареста. Красничи считает, что в тот момент он находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому его слова не могут быть внесены в дело. Апелляционный суд Техаса с ней не согласился. 30 апреля Броднаксу должны сделать смертельную инъекцию. Красничи решила, что сыграет с любимым свадьбу вопреки всему за две недели до этого.

При этом даже на церемонии она не сможет прикоснуться к Броднаксу. Он будет отделен от нее стеклом. Жених и невеста просто прочитают клятвы перед священником и разойдутся. По словам Красничи, это займет около 20 минут.

Красничи сказала, что, если Броднакса действительно казнят, она будет присутствовать при экзекуции.

