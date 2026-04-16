На пляж вынесло тушу редчайшего 150-летнего животного

В Ирландии на берег вынесло тушу гренландской полярной акулы, представляющей самых долгоживущих позвоночных животных на Земле. Об этом сообщает Need To Know.

Останки редчайшего животного обнаружили 11 апреля на пляже недалеко от населенного пункта Финисклин в графстве Слайго Хаммад Чаудхри и Джеймс Уинтерс. Сначала нашедшие подумали, что это гигантская акула, однако позже ученые подтвердили, что это именно гренландская полярная акула. Также выяснилось, что это был самец, достигший примерно 150-летнего возраста. Останки передали в Музей естественной истории для дальнейшего изучения.

Гренландские полярные акулы — самые холодолюбивые из всех акул. Они обитают на больших глубинах на севере Атлантического океана, а также в Северном Ледовитом океане. Эти рыбы неторопливы и пугливы. Долгое время они считались одними из самых загадочных существ на планете. Продолжительность их жизни по разным оценкам может составлять от 270 до 500 лет. Самцы достигают половой зрелости примерно к 150 годам, так что особь, найденная в Ирландии, была достаточно молодой. Сейчас ученые пытаются установить причины случившегося.

