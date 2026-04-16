Тушу редчайшего 150-летнего животного вынесло на берег

В Ирландии на берег вынесло тушу гренландской полярной акулы, представляющей самых долгоживущих позвоночных животных на Земле. Об этом сообщает Need To Know.

На пляж вынесло тушу редчайшего 150-летнего животного
Останки редчайшего животного обнаружили 11 апреля на пляже недалеко от населенного пункта Финисклин в графстве Слайго Хаммад Чаудхри и Джеймс Уинтерс. Сначала нашедшие подумали, что это гигантская акула, однако позже ученые подтвердили, что это именно гренландская полярная акула. Также выяснилось, что это был самец, достигший примерно 150-летнего возраста. Останки передали в Музей естественной истории для дальнейшего изучения.

Гренландские полярные акулы — самые холодолюбивые из всех акул. Они обитают на больших глубинах на севере Атлантического океана, а также в Северном Ледовитом океане. Эти рыбы неторопливы и пугливы. Долгое время они считались одними из самых загадочных существ на планете. Продолжительность их жизни по разным оценкам может составлять от 270 до 500 лет. Самцы достигают половой зрелости примерно к 150 годам, так что особь, найденная в Ирландии, была достаточно молодой. Сейчас ученые пытаются установить причины случившегося.

Ранее сообщалось, что редчайшего австралийского ремнезуба впервые обнаружили в водах Таиланда. Пятиметровое животное, относящееся к отряду китообразных, выбросило на берег в провинции Чантхабури.