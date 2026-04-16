Мужчина купил лотерейный билет и выиграл картину Пикассо за миллион евро

В Париже участник благотворительной лотереи выиграл картину Пабло Пикассо стоимостью около миллиона евро (89 миллионов рублей), купив билет за 100 евро (примерно 8,9 тысячи рублей). Об этом сообщает Associated Press.

Мужчина купил лотерейный билет за сотню евро и выиграл картину Пикассо за миллион
58-летний Ари Ходара, который называет себя любителем искусства, приобрел лотерейный билет случайно: он узнал о розыгрыше в ресторане, где обедал. Через несколько дней организаторы позвонили ему и сообщили, что он стал обладателем работы «Голова женщины» — портрета музы и партнера художника Доры Маар, написанного гуашью на бумаге в 1941 году.

Организаторы лотереи разыграли работу Пикассо, чтобы собрать средства на исследования болезни Альцгеймера. Тираж принес благотворителям 12 миллионов евро (примерно 1,1 миллиарда рублей): из один них миллион ушел галерее-владельцу, остальные деньги направят в медицинский фонд.

«Сначала я расскажу новости жене, она еще не вернулась с работы. А картину, наверное, оставлю себе», — рассказал журналистам Ходара.

За время существования лотереи «Один Пикассо за 100 евро» это третий подобный розыгрыш: в 2013 году мужчина из США выиграл «Человека в шляпе», а в 2020-м итальянский бухгалтер получил «Натюрморт». Всего было продано 120 тысяч билетов.

Ранее сообщалось, что неизвестные в масках напали на частный музей в итальянской провинции Парма. Злоумышленники украли работы Пьера‑Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса.